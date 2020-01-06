Представлен первый в 2020 году клип азербайджанской исполнительницы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспоминания молодости - это наше богатство. Мы оберегаем их и с радостью делимся ими с близкими людьми. Мы обращаемся к ним в трудную минуту, чтобы найти утешение. Удивительно, почему они оказываются для нас такими притягательными? Особенно, если они связаны с самым прекрасным чувством на земле – любовью. Любовь и молодость прекрасны! "Что в жизни лучше может быть? Когда под сердцем счастье дышит, когда душа поёт и слышит: "Всё в этом мире - для тебя, и мы с тобою - навсегда!"…

Народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова начала 2020 год новым клипом "Sənli xatirələr" (Вспоминая тебя), снятый Caspian Media Holding на слова Баба Гадирли и музыку Вугара Мирзоева, сообщает Trend Life. В клипе снялись модели Кянан Мехти и Ирма Зерекидзе (Украина).

Ниса Гасымова поделилась своими впечатлениями в соцсети словами: "В этом году не было настроения участвовать в новогодних съемках. Я решила снять клип, и подарить его вам, мои друзья. Надеюсь, прошедший год запомнится приятными воспоминаниями".

(Автор: Вугар Иманов)

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