Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)

10 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Марьям Шабанова представила в социальных сетях новый клип "Xatirələrdə" (Живущие в воспоминаниях) на лирическую музыку Севиндж Тофигггызы и слова Джавида Гурбанова, сообщает Trend Life. Режиссер Наиль Наибоглу, оператор – Руслан Агазаде.

""Xatirələrdə" - это особенная песня, для души, для памяти. Песня, слушая которую понимаешь, что счастье и боль идут рука за руку. Это песня о любви и разлуке... Идея клипа пришла ко мне почти сразу же после записи песни. Режиссёр Наиль Наибоглу помог реализовать задумку. Надо было видеть, что творилось на съёмочной площадке - актёры плакали, творческая команда тоже…Директор кастинга по актёрам Яна Никитина порекомендовала мне ребят, за плечами у которых нет специального актёрского образования. Среди двух десятков актёров - профессионалы этого нелёгкого и удивительного мастерства Фуад Османов и Мирза Агабейли. Музыка творит чудеса. Каждый из участвующих почувствовал своего персонажа на 100%. В клипе 4 эпизода, 4 сюжетные линии. Это простые истории из жизни каждого из нас", - сказала Trend Life Марьям Шабанова.

Помимо клипа в соцсети вошёл новый хэштег #Xatirələrdə. Под этим хэштегом люди выкладывают фотографии тех близких, кто уже не с ними, или говорят слова от сердца всем тем, кого очень любят. Эта песня - призыв. Живите, любите, не теряя ни секунды!

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
  • Когда душе больно, очень больно…4 эпизода, 4 сюжета Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)
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