Вокал-коуч Дженнифер Лопес и Селены Гомес стал педагогом азербайджанского певца (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде приступил к сотрудничеству с американским педагогом по вокалу и исполнителем Стиви Маккеем (Stevie Mackey), сообщили Trend Life в пресс-службе Эминзаде.

Стиви Маккей в качестве педагога по вокалу (vocal coach) работал со многими мировыми звездами, среди которых Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги Дюамель, Росалией Тобелья и другие. Помимо педагогической деятельности Стиви Маккей выступает в качестве исполнителя.

Эмин Эминзаде живет и работает в трех странах – Азербайджане, Турции и США. Для реализации своих новых проектов певец сейчас находится в США.

"Стиви Маккей - один из самых известных и талантливых педагогов по вокалу в США, поэтому я остановил свой выбор именно на нем. На данный момент мои занятия все еще продолжаются. В скором времени планирую выпустить песни на английском языке, которые будут представлены не только в США, но и в других странах", - отметил Эмин.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов в Казахстане, Италии, Испании. Робертино Лоретти после концерта в Баку назвал Эмина "Робертино Азербайджана". Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева)

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