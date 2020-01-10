Азербайджанская певица вернулась в творчество с Rammstein. Протест изменам! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская оперная и эстрадная певица Латифа Союоз после трехлетнего перерыва вернулась в творчество с клипом "Sınaq" (Испытание), который снят Анаром Гусейновым на композицию немецкой метал-группы Rammstein "Mein Herz Brennt", сообщает Trend Life. Автор слов кавер-версии - Сима Челеби.

Как и предыдущие свои работы, Латифа сняла клип в виде театрализованного мини-фильма. В клипе снялся телеведущий Шахрияр Абилов. На презентации клипа певица отметила, что новая работа – это своеобразное выражение протеста супружеским изменам.

"Супружеская измена - это событие, которое является большим испытанием, зачастую разрушает семейный очаг. Статистика утверждает, что значительно увеличилось число разводов. Проходит полтора-два года после свадьбы, романтика улетучивается, начинаются будни - и семейной жизни приходит конец. Одной из главных причин разводов во все времена была супружеская измена. Бесспорно, в каждом возрасте свои грани, особенности, минусы и плюсы. Надо стараться находить добро друг в друге, открывать снова те положительные качества, которые притянули вас как магнитом к супругу (супруге). Важно стараться концентрироваться на добрых сторонах его характера, психологически настраивать себя на создание в доме атмосферы праздника, радости я счастья. Очень важно, чтобы в семье обязательно была духовная составляющая", - отметила певица.

Латифа Союоз (Фаталиева) обучалась в классе народной артистки СССР Хураман Гасымовой в Государственной музыкальной академии. Является дочерью создателя первого циркового коллектива в Азербайджане, заслуженного деятеля искусств Акифа Фаталиева. В своих композициях синтезирует три жанра - оперу, рок и поп.

"Mein Herz Brennt" (Моё сердце горит) - двадцать пятый сингл "Rammstein" и фронтмена Тилль Линдеманн, вошедшего в сборник лучших хитов группы "Made in Germany 1995–2011". Интересно, что на песню были сняты два клипа, режиссёром которых стал Зоран Бихач.

(Автор: Вугар Иманов)

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