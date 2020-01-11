Народный артист Азербайджана выступит с концертом в Лондоне

11 января 2020 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в рамках мирового турне в 2020 году выступит с сольным концертом в Лондоне (Великобритания), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Концерт будет представлен 3 марта 2020 года на музыкальной площадке Troxy.

Каждый концерт EMINа - это исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

Творчество EMINа – это стильная романтичная музыка. Где бы ни выступал певец, его концерты всегда проходят при полном зрительном зале.

(Автор: Джани Бабаева)

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