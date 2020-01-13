Если заскучаешь… - Эльнара Халилова знает рецепт (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Эльнара Халилова представила видеопроект на композицию "Darıxsan" (Если заскучаешь…), сообщает Trend Life.

Постановщиком видеопроекта стал основатель Азербайджанского государственного театра пантомимы, народный артист Бахтияр Ханызаде.

"До Эльнары ни для кого видеоклипы не снимал, и после тоже снимать не буду. В Азербайджане есть профессионалы этого дела, которые известны хорошими проектами. Я просто помог команде в реализации данной работы", - отметил Ханызаде.

Автор музыки композиции "Darıxsan" Марьям Алибейли, автор слов – Ниджат Гафуроглу, аранжировшик - Рашад Багиров, оператор – Руслан Агазаде, монтаж – Эмин Мурадов.

В клипе заняты актеры театра пантомимы – заслуженный артист Бахруз Вагифоглу и Лейла Атаева.

(Автор: Джани Бабаева )

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