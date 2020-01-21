EMIN везет фестиваль "ЖАРА" в Германию

21 января 2020 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" 31 мая 2020 года пройдет в Дюссельдорфе (Германия), сообщает Trend Life со ссылкой на страницу проекта в Instagram.

Мероприятие состоится на арене ISS Dome Arena Düsseldorf.

На фестивале ожидаются выступления народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), а также Тимати, Егора Крида, Ирины Дубцовой, азербайджанских исполнителей - дуэта "Rauf & Faik", Эльмана Зейналова (ELMAN), Jony (Джахид Гусейнли) и многих других.

Напомним, что пятый фестиваль "ЖАРА" в Баку пройдет с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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