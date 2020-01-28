Азербайджанский исполнитель на красной дорожке церемонии награждения "Грэмми" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде посетил в качестве гостя 62-ю церемонию вручения наград "Грэмми", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

"Грэмми" (Grammy) - музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

По словам азербайджанского вокалиста, он всегда мечтал посетить церемонию награждения "Грэмми". На мероприятии Эмин Эминзаде познакомился и пообщался со многими мировыми звездами, в том числе дизайнером Александром Вангом, хип-хоп исполнителем DJ Khaled, певцом Ашером и исполнительницей Билли Айлиш – триумфатором "Грэмми", получившей сразу пять премий.

Напомним, что Эминзаде уже долгое время находится в США, где работает над новым проектом. Он начал сотрудничать с известным американским педагогом по вокалу и исполнителем Стиви Маккеем (Stevie Mackey), работавшим в качестве педагога со многими мировыми звездами, среди которых Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги Дюамель, Росалия Тобелья и другие.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов в Казахстане, Италии, Испании. Известный итальянский исполнитель Робертино Лоретти после концерта в Баку назвал Эмина "Робертино Азербайджана". Ему удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.