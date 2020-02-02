Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)

2 февраля 2020 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Свадьба – одно из самых судьбоносных событий в жизни молодой пары. Свадьба – это воистину их первый и главный бал Любви, который запомнится на всю жизнь и который открывает совершенно новую для них – совместную, семейную жизнь. Это день, дарящий море нежности и бескрайнее небо счастья на двоих! Это день – соединения двух любящих душ!

Таким и стал этот день для Кянана и Айнишан, дочери заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой. Около тысячи гостей – звезды театра, кино, эстрады, телевидения, индустрии моды, танцоры, артисты, общественные деятели, родственники, друзья и близкие стали участниками этого грандиозного праздника. Сказать, что Айбениз Гашимову очень любят – это мало – ее обожают во всем Азербайджане, благодаря ее многолетней творческой деятельности и высоким человеческим качествам. Поэтому в этот день со всей страны поступило тысячи поздравлений, мессенджей, звонков, отзывов в соцсетях…Конечно, любят и саму Айнишан, талантливую певицу и актрису, лауреата национальных конкурсов и участника международных проектов. Она не только единственное чадо Айбениз Гашимовой, но и дочь Национального героя Азербайджана, шехида Карабахской войны Халида Гулиева. К сожалению, ему не суждено было увидеть свадьбу дочери – он отдал жизнь во имя свободы, независимости и будущего Азербайджана. Именно ему и дочери на открытии вечера Айбениз Гашимова посвятила песню, которое растрогало гостей вечера и Айнишан…

С благословения матери и бабушки Айнишан, которую назвали в ее честь, вечер продолжился фантастической концертной программой с участием звезд и танцевальных коллективов, поздравлениями, зажигательными и лирическими композициями, все завертелось в едином круговороте праздничного вечера. Молодожены светились от счастья!

Интересна история любви Кянана и Айнишан. Молодые познакомились несколько месяцев назад, когда Айнишан приступила к тренировкам в спортзале, в котором Кянан работает фитнес-тренером. Кстати, фитнес-тренер и диетолог Кянан Али в 2017 году занял второе место в соревновании Azerbaijan Men's Physique, а в 2018 был назван Best Fitness Model of Azerbaijan. А все началось со слов "Здравствуйте, Айнишан ханум, добро пожаловать" – это была любовь с первого взгляда. За этот период между ними завязались романтические отношения, и они решили навсегда связать свою судьбу. В декабре 2019 года они обручились во Дворце счастья в Баку, а 1 февраля решили сыграть женскую свадьбу. По азербайджанским обычаям, есть еще мужская свадьба, которая пройдет 8 февраля.

Счастья, мира и процветания вашей семье!

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
  • Грандиозная свадьба дочери Айбениз Гашимовой с участием тысячи гостей (ВИДЕО/ФОТО)
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