Мири Юсиф собрал духовных близнецов в своей "квартире" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец Мир Юсиф Мирбабаев, более известный как Мири Юсиф, провел встречу с фанатами в новом формате, устроив для них в Crystal Hall Cafe "квартирник", сообщает Trend Life.

Квартирник - это необычный формат, подкупающий неформальностью и живой творческой атмосферой. Как правило, концерт проводится в обычной квартире, в домашних условиях. На нём выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами. Слушателям предоставляется возможность более близко познакомиться с исполнителями, а музыкантам - лучше узнать свою аудиторию. Создаётся непринуждённая обстановка, стирающая границы между выступающим и зрителем. Также на квартирниках могут устраиваться так называемые "джемы", когда собирается несколько музыкантов, которые импровизируют на заданную музыкальную тему.

Встреча была посвящена Дню молодежи – 2 февраля. Ведущим вечера был известный радио и телеведущий - DJ Fateh. Мини-концерт вызвал большой интерес молодежи. Певец исполнил самые популярные хиты из своего творчества, буквально вместе со зрителями. Особой темой вечера стал предстоящий грандиозный сольный концерт, посвященный 10-летию карьеры артиста, который пройдет в Baku Crystal Hall 24 мая. Мири Юсиф пообещал грандиозное шоу. Кстати, на собственной странице в Instagram он запустил челлендж – каждый желающий может исполнить и записать на видео любимую песню из репертуара певца, опубликовать ее под хэштегом #mycrystalhall, а самые интересные и креативные из них будут демонстрироваться на предстоящем концерте артиста.

Мири Юсиф рассказал о своем творческом пути, вспомнил первый соло концерт, который прошел 10 лет назад на сцене Бакинского джаз центра. Как оказалось, за вычетом всех расходов, прибыль с концерта составила всего 5 манатов, на которые купил несколько пачек сигарет. Певец поблагодарил всех членов своей команды – продюсера Эмина Эфенди, компанию SS-production, творческий коллектив, которые были рядом с ним и помогали ему с первых дней сольной карьеры, и конечно же фанатов, которых он назвал "настоящими духовными близнецами".

Именно им была посвящена презентация клипа "Ruh əkizlərim" ("Мои духовные близнецы"). Композиция была встречена публикой с большим интересом и бурными аплодисментами.

На этом сюрпризы не закончились - накануне у DJ Fateh был день рождения, в связи с этим, после того, как Мири Юсиф исполнил свою композицию "Ad Günü" ("День рождения"), в зал внесли торт с горящими свечами, сопровождаемый овациями и поздравлениями от гостей вечера.

В заключении певец сфотографировался с каждым гостем вечера, пообещав еще проводить подобные "квартирники".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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