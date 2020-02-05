Бюлент Эрсой впервые выступит в Баку с грандиозной программой. Это будет 100-й концерт! (ВИДЕО)

5 февраля 2020 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку с грандиозной концертной программой выступит мега-звезда турецкой эстрады, исполнительница турецкой традиционной музыки Бюлент Эрсой, сообщает Trend Life. Концерт организован компанией Boomerang Label.

В видеообращении Бюлент Эрсой говорится, что она с большим уважением относится к азербайджанскому народу и с большой любовью выступит с концертом в братском Азербайджане. Бюлент Эрсой приглашает всех вместе провести этот праздничный вечер, который станет 100-м концертом в ее творческой деятельности. К настоящему времени Эрсой выпустила около 30 альбомов, а также снялась в 10 фильмах.

Концерт состоится 24 октября. В ближайшее время будет сообщено о месте проведения концерта и билеты поступят в продажу.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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