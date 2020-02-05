День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова

5 февраля 2020 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдет сольный народного артиста Азербайджана Ильгара Мурадова. Как стало известно Trend Life, к ранее объявленному дню 16 февраля, учитывая большой интерес, прибавился еще один – 17 февраля. Начало в 20.00.

Причем, второй концертный день будет посвящен Дню спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля. Этот день - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. Главное в этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ильгар Мурадов: Нигде в мире не придается такого значения культуре и искусству, как в Азербайджане (ВИДЕО)
Общество 13 июня 2019 15:50
Живи, родной Азербайджан – Брендон Стоун (ВИДЕО)
Звёздный мир 31 мая 2019 16:06
Николай Трубач приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона (ВИДЕО)
Звёздный мир 31 мая 2019 14:41
Ильгар Мурадов воплотил свое счастье в акустический Новый год (ФОТО)
Звёздный мир 30 декабря 2018 14:10
Ильгар Мурадов выступит с акустическим концертом в Оперной студии
Культура 26 ноября 2018 20:33
Песни Эльзы Ибрагимовой в исполнении известных артистов (ВИДЕО)
Культура 31 января 2018 17:20
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовала сумму инвестиций на реализацию газификации в 2020
Экономика 16:30
В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя
Транспорт 16:20
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
Гособлигации Азербайджана поднялись в рейтинге привлекательности
Финансы 16:13
В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой
Беларусь 16:12
Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании
Общество 16:05
Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?
Строительство 15:54
В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах
Общество 15:53
Азербайджан налаживает импорт пищевой продукции из Японии
Бизнес 15:50