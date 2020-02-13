В Баку приедет звезда российских и украинских сериалов, соведущая Андрея Малахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Яркая, смелая, стремительная, с копной рыжих волос – эта актриса ворвалась в мир кинематографа и заняла свое место на кино-олимпе. Она не побоялась кардинально изменить судьбу и поменять профессию. Успешная журналистка повергла знакомых в шок: неожиданно она бросила работу, приносившую ей стабильный доход, и воплотила в жизнь детскую мечту. Риск оказался оправданным: сегодня Регина Мянник – яркая звезда кино в России и Украине. После окончания ГИТИС играла на сценах разных театров, успешно снималась в таких фильмах и сериалах как "О’Кей", "Крем", "Одинокий ангел", "Опасная связь", "Кардиограмма любви", "Дом у большой реки", "Кукловоды", "Позднее раскаяние", "Сиделка", "Личная жизнь доктора Селивановой" и т.д. Регина Мянник не только талантливая актриса, но и замечательная телеведущая, которая умеет удерживать внимание зрителя и не давать ему переключать кнопку на другую передачу. Это качество журналистка продемонстрировала в телепроектах "Акула пера" и "Барахолка", где работала соведущей Андрея Малахова.

Напомним, что впервые в Баку, 28 февраля в 20.00, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета будет представлен спектакль режиссера Владимира Устюгова "Идеальная игра" с участием известных российских актеров Марата Башарова и Регины Мянник, сообщил Trend Life. Организатор - компания 33 EVENT.

Мистическая мелодрама "Идеальная игра" поставлена по мотивам пьесы "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима. Однако в российской интерпретации она превратилась в комедию. Он будет исполнять роль безжалостного коллектора, а она – очаровательной сумасбродной должницы. Эта встреча перевернет их жизнь. Женщина и Ангел. Она и он. Начало игры. Для неё - решение судьбы. Для него - привычный алгоритм действий. Но внезапно что-то пошло не так, ведь любовь свойственна не только людям...

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/idealnaya-igra/15085

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(Автор: Вугар Иманов)