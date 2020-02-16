Мурад Ариф представил социальный мини-фильм: Цените родителей при жизни (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь современного человека настолько насыщенная, что порою с трудом можно найти свободную минутку, чтобы позвонить родителям и просто поговорить с ними, встретиться с ними, обнять и поцеловать, прижаться к ним, почувствовать самое теплое и доброе... Мы перестаем наслаждаться теми бесценными моментами, которые проводим с самыми близкими людьми, с теми, кто искренне и беспричинно нас любит. К сожалению, некоторые склонны думать больше о деньгах, бытовых проблемах, новых перспективах и возможностях, но забывают самое святое в жизни – родителей, Папу и Маму. Находятся и те, кто забывают своих стареньких родителей, бросают и не желают помогать. А давайте вспомним, как трепетно они нас воспитывали, вкладывали душу и любовь. Задумайтесь на секунду, кем бы мы стали без их поддержки. И где бы мы ни находились, поднялись на вершины или упали на дно, они всё равно будут видеть в нас маленьких детей, то хорошее, что скрыто от чужих глаз, и будут любить до конца своих дней…

Любите своих родителей, не забывайте, придет время, когда они будут нуждаться в вашей заботе, будут ждать... Родители - это всё самое лучшее, что у нас есть, цените их, потому что только они будут любить и верить в вас до самого конца... Все можно пережить: великую любовь, предательство, уход друзей. Все, кроме смерти родителей - это огромная рана в сердце, которая не заживет. Цените каждый миг, прожитый рядом со своими родителями.

Это стало посылом новой работы популярного азербайджанского певца, композитора и телеведущего Мурада Арифа в социальном мини-фильме "Oğlum" (Мой сын), который является автором музыки и слов (в соавторстве с Гасаном Бабаевым). Режиссер и оператор - Delee, автор сценария – Эльвин Багиров, аранжировка – Эльвин Иманов, mix & masterinq – Олег Наумов. В записи композиции принимали участие – Пярвиз Аликрамоглу (балабан), Исмаил Ягубов (гитара), Орхан Мусаев (кларнет), Айтян Заманлы (бэк-вокал).

В мини-фильме снялись народные артисты Гамида Омарова и Нураддин Мехдиханлы, а также Микаил Шукюр и Джахангир Рагимов.

"Для меня большая честь, что в моей работе приняли участие корифеи нашего кино и театра Гамида Омарова и Нураддин Мехдиханлы. Эта работа очень ценна для меня и считаю ее одной из самых лучших в своей творческой жизни. Думаю, эта лирическая и трогательная композиция найдет свой путь в сердце каждого человека", - сказал Trend Life Мурад Ариф.

(Автор: Вугар Иманов)