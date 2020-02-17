Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО)

Звёздный мир 17 февраля 2020 21:44 (UTC+04:00)
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось торжественное открытик III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY" (Мир гармонии), сообщает Trend Life.

Конкурс проходит 17-24 февраля при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək"​ (Поддержка молодежи), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Конкурс "WORLD HARMONY" проводится по следующим номинациям: соло - фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал – академический, национальный, эстрадный; танец (соло и ансамбль), инструментальные ансамбли (классические и народные), вокальные ансамбли (академические, народные), хоровые коллективы.

В состав жюри конкурса вошли известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, музыканты, педагоги – все они присутствовали на церемонии открытия.

До начала официальной церемонии открытия члены жюри - известные деятели искусства в беседе с корреспондентом Trend Life поделились своим мнением о значимости конкурса, о том, что он способствует раскрытию творческого потенциала юных дарований.

"Я во второй раз оцениваю конкурсантов "WORLD HARMONY", будет интересно услышать новые голоса, раскрыть новые таланты. Если говорить о репертуаре конкурсантов, то он должен соответствовать уровню, технике певца, если брать очень сложные произведения, то и исполнять их тоже будет нелегко. Могу сказать, что молодое поколение проявляет неподдельный интерес к классической музыке, об этом даже можно судить по ученикам моего Центра. У нас очень богатая культура, азербайджанская классическая музыка, произведения наших выдающихся композиторов звучат во всем мире", - сказала народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

"При оценивании конкурсантов постараемся со всеми членами жюри прийти к общему консенсусу, ведь участники "WORLD HARMONY" – исполнители на разных музыкальных инструментах, которые имеют различную технологическую базу. Будет наверное сложно оценивать, но думаю все пройдет хорошо. Всем участникам желаю удачи", - отметил скрипач, лауреат международных конкурсов, профессор Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Роман Федчук.

"Быть членом жюри подобных конкурсов всегда интересно. Фестиваль – очень хороший проект, ведь в нем участвуют не только вокалисты, но музыканты - пианисты, скрипачи, исполнители на духовых и ударных инструментах. Проект направлен на развитие молодежи, он дает им стимул учиться, достигать целей. Хочу пожелать участникам конкурса, чтобы они развивались в правильном направлении, грамотно подбирали репертуар. А проекту желаю процветания, большого будущего, расширить свои границы, чтобы среди его участников были представители многих стран мира", - сказала заслуженная артистка Сабина Асадова.

Отметим, что в категории конкурса "Вокал" оценивать участников наряду с Фидан Гаджиевой и Сабиной Асадовой также будут заслуженный артист Ильхам Назаров, Ойа Эргюн (Турция) и Елена Джанджания (Грузия).

Выступая на церемонии открытия конкурса основатель проекта, президент организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", член жюри конкурса Цицино Бичикашвили рассказала, что I конкурс "WORLD HARMONY" состоялся в Баку в 2017 году, II конкурс прошел в 2018 году в Вильнюсе (Литва), а III - вновь организован в столице Азербайджана.

По словам проректора БМА по учебной работе, профессора, заслуженного учителя Нармины Гулиевой замечательно, что открытие конкурса проходит именно в стенах Академии, которая носит имя выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

"Конечно, не все участники "WORLD HARMONY" станут победителями. Мне кажется, что участие в таком конкурсе уже большая победа, шаг вперед. Думаю, что работа жюри будет плодотворной и объективной", - сказала она.

Заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева в своем выступлении отметила, что в конкурсе участвуют около 200 конкурсантов из семи стран мира. Конкурсанты, которые пройдут в третий тур выступят в сопровождении Камерного оркестра имени Гара Гараева.

Координатор проекта Айла Керимова-Закари передала участникам мероприятия слова приветствия директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Азербайджана, художественного руководителя проекта "Gənclərə dəstək" Мурада Адыгезалзаде.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой членов жюри конкурса.

Отметим, что цель и задача конкурса — пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов. Участников конкурса будет оценивать компетентное жюри, в составе специалистов из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Чехии, России и Турции, которые также проведут мастер-классы в нескольких учебных заведениях Баку.

24 февраля в 12.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдёт награждение и гала-концерт победителей III конкурса "World Harmony".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

​(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Image
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мир гармонии в Баку – дан старт международному конкурсу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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