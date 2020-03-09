В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО)

Звёздный мир 9 марта 2020 15:35 (UTC+04:00)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku Flame Towers прошел торжественный гала-вечер художественного фильма "Agir Romantik" (Тяжелая романтика), снятого в Турции азербайджанской компанией Liatris Yapım, сообщает Trend Life.

В презентации приняли участие руководитель Liatris Yapım Рухи Алиева, исполнители ролей – турецкие звезды Онур Туна, Тувана Тюркай и Дурул Базан. Среди гостей были общественные деятели и медийные личности, представители культуры и искусства – депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, народная артистка Бриллиант Дадашова, заслуженные артисты Айбениз Гашимова, Диляра Алиева, Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, руководитель благотворительного фонда "Həyat", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, телеведущие Нана Агамалыева, Зюмруд Бадалова, Кямила Бабаева, продюсеры Мушфиг Аббасов, продюсер и телеведущий Тарих Алиев, певцы Лятифа Союоз, Гюнай Ибрагимли, Аяз Бабаев и другие.

Творческий коллектив поделился впечатлениями о работе над фильмом, отметив, что проект стал очередным мостом культуры между братскими народами.

" В создание картины было вложено много труда. Фильм рассказывает историю любви молодых людей – Аслы и Керема, поэтому думаю, что наш проект найдет путь к сердцам зрителей", - сказала Рухи Алиева.

Турецкие актеры поздравили с Международным женским днем 8 марта, выразили восхищение красотой Баку и добродушием жителей столицы, признательность за теплый прием и надежду, что картина понравится азербайджанским зрителям. Впервые фильм был представлен в Стамбуле (Турция) в середине февраля. Презентация фильма вызвала большой интерес зрителей и турецких СМИ. Показ прошел при аншлаге, романтическая кинокартина демонстрировалась в пяти кинозалах Torun Center, одновременно. Кинокартина "Agir Romantik" будет также показана в Германии, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Австрии, Румынии, Болгарии, Молдове и других странах.

В фильме также снялись Газанфер Гундюз, Семра Динчер, Сервет Пандур, Альтан Эркекли, Сервет Пандур и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошел гала-вечер фильма "Тяжелая романтика" с участием турецких звезд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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