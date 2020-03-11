Олег Газманов отмечает в Баку день рождения супруги (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист России, популярный певец, композитор и поэт Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной находятся в столице Азербайджана, сообщает Trend Life.

Олег Газманов прилетел в Баку специально, чтобы отметить здесь день рождения супруги.

Вместе с супругой артист наслаждается атмосферой весеннего Баку, совершает прогулки по городу и пробует блюда национальной кухни Азербайджана.

Отметим, что ранее музыкант сказал Trend Life, что безумно любит Баку: "Стараюсь по возможности приезжать сюда. Здесь живут очень приветливые, отзывчивые и гостеприимные люди", - сказал музыкант.

В сторис Instagram Олег Газманов поделился некоторыми фотографиями, сделанными в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)