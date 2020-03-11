Олег Газманов отмечает в Баку день рождения супруги (ФОТО)
БАКУ/Trend Life/ - Народный артист России, популярный певец, композитор и поэт Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной находятся в столице Азербайджана, сообщает Trend Life.
Олег Газманов прилетел в Баку специально, чтобы отметить здесь день рождения супруги.
Вместе с супругой артист наслаждается атмосферой весеннего Баку, совершает прогулки по городу и пробует блюда национальной кухни Азербайджана.
Отметим, что ранее музыкант сказал Trend Life, что безумно любит Баку: "Стараюсь по возможности приезжать сюда. Здесь живут очень приветливые, отзывчивые и гостеприимные люди", - сказал музыкант.
В сторис Instagram Олег Газманов поделился некоторыми фотографиями, сделанными в Баку.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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