Оставайтесь дома и творите! Премьера клипа Марьям Шабановой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Марьям Шабанова представила в социальных сетях новый клип "Gözəl diyar" (Прекрасный край), сообщает Trend Life.

"Клип был снят пару месяцев назад и находился на стадии монтажа. Сегодня решила представить свою новую работу в социальных сетях, чтобы привнести яркие краски в нашу жизнь. Хотя все мы сегодня находимся в социальной самоизоляции, но уверена, что в ближайшее время человечество обязательно победит коронавирус. На человечество многократно выпадали различные испытания. Сейчас мы переживаем одно из них, и об этом будем помнить всю жизнь. В нынешнее, непростое для всего мира время, я хочу поддержать наш народ. Ведь мы потрясающий народ! Давайте сплотимся и будем следовать рекомендациям правительства Азербайджана и ВОЗ во избежание распространения коронавируса. Я верю, что мы всё это достойно переживём! Оставайтесь дома и творите!", - сказала Trend Life Марьям Шабанова.

Клип снят режиссером Наилем Наибоглу на слова и музыку Солмаз Амановой. Оператор – Ниджат Алишов, монтаж – Рахид Байрамлы, цветокоррекция – Алекс Анищенко.

(Автор: Вугар Иманов)