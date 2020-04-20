Дети азербайджанских знаменитостей на карантине. Родители в шоке! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Социальная самоизоляция из-за пандемии коронавируса внесла коррективы в жизни людей по всему миру. И, конечно, азербайджанские звезды – не исключение. Большинство из них находится дома и с радостью использует вынужденные каникулы, чтобы заниматься со своими детьми тем, на что раньше часто не хватало времени. И даже после рабочих будней… Родители испытывают явный шок от способностей любимых чад.

Телеведущий Салех Багиров устроил для очаровательной 3-летней Наргиз художественный уголок с кисточками и красками, и учит малышку различать цвета и рисованию. Девочка быстро учится и даже пытается делать на лице отца фейс-арт. "Браво! Ура!",- приветствует она отца и призывает всех в эти дни оставаться дома. Ну, просто, умница! Вся в папу!

Актер Кямран Агабалаев решил сразиться со своим 14-летним сыном Муслимом в виртуальные гонки на автомобилях. Все проходит очень азартно! Но актер явно "джигалит" и даже перекрывает видимость своему сыну. Ай, как не хорошо! Ну, куда "старику" совладать с продвинутой молодежью?

Спортивный комментатор Сянан Шафизаде больше всех страдает от профессионального простоя – соревнований нет. Поэтому решил скрасить время вместе с 4-летним Надиром, составляя пазлы. Но ему самому пришлось составлять их, причем с учетом личных предпочтений ребенка. Вот так, учись Сянан! Это тебе не по телевизору комментировать и призывать всех на стадионе болеть за своих!

Певица Аян Бабакишиева решила сыграть с 5-летней Селеной во вкусовые игры с закрытыми глазами. В прятках с фруктами малышка вышла победительницей, хотя в один из моментов даже поперхнулась. Ну, нельзя же столько кормить ребенка!

Телеведущая Вюсаля Эйюбгызы решила стать аниматором, но никак не смогла привлечь к танцам своего 14-летнего сына Саида. Зато к ней присоединился 3-летний племянник Турал, и они стали вместе зажигать под детскую песню "Арам, зам, зам, гули, гули". Правда, они так топали по полу, что соседи стали жаловаться.

Художница Милена Набиева после своих благотворительных акций, наконец-то, уделила внимание своему 13-летнему Фархаду. По словам мальчика, ему без школы вовсе не скучно, и он чувствует себя дома счастливым. Мать с ребенком решили уйти в прошлое, разложив на полу семейные фото. Странно, что к этому решил присоединиться пес Томми. Видимо, хотел себя найти на этих фотографиях. Но фотки собачки с хозяйкой больше мелькают в соцсетях.

Дочь художницы Мины Мамедовой 10-летняя Захра плодотворно проводит время, занимаясь игрой на каноне онлайн со старшим преподавателем Азербайджанской национальной консерватории Светланой Ахмедовой. Будущая звезда - участница проекта министерства культуры и Mədəniyyət TV "Культура, которая нас объединяет".

Дочь телеведущей Пярвин Аскерли 8-летняя Ягмур очень любит учиться, рисовать и читать, очень скучает по школе. Причем обо всем этом рассказывает онлайн, как настоящая ведущая эфира, и призывает оставаться дома. Сразу видно, гены матери сказались!

А дочка телеведущего Сейрана Бабаева годовалая Эмилия делает пока только свои первые шаги. Доброй и счастливой поступи тебе в жизни, малышка!

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)