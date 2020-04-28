Фаик Агаев представил песню в честь International Dance Day (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, эстрадный исполнитель Фаик Агаев представил ремикс зажигательной композиции Küsmə ("Не обижайся"), сообщает Trend Life.

Композиция была написана еще в 1993 году известным композитором, народным артистом Эльдаром Мансуровым. Причем автором слов является сам Фаик Агаев. Ремикс представлен в аранжировке Nadeer NağdPul (Надир Гусейнов), mix & master – Гиви Усенашвили, видео – Ниса Джафарова. Песня будет представлена на всех отечественных радиостанциях.

Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца (International Dance Day). Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца (International Dance Council, CID) ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».



Главные идеи мероприятия - объединение всех направлений танца, преодоление всех политических, культурных и этнических границ, призыв к единению людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке - языке танца.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)