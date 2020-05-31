Во время карантина азербайджанская группа воссоединилась и отметила юбилей (ВИДЕО)

Звёздный мир 31 мая 2020 15:02 (UTC+04:00)
Во время карантина азербайджанская группа воссоединилась и отметила юбилей (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Некогда популярная азербайджанская рок-группа решила воссоединиться и отметить 20-летие, сообщает Trend Life.

В честь данного события коллектив представил видеоролик Sonsuz Yol 2020 ("Бесконечная дорога 2020"), сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья! Природа настолько очистилась, что спустя 12 лет мы решили снова сыграть вместе. В этом году исполняется ровно 20 лет как группа Unformal появилась на свет. Сейчас мы завершаем работу над ремастерингом всех альбомов и вскоре они будут доступны для прослушивания на всех цифровых площадках. Музыка должна жить, несмотря ни на что. Хотелось бы выразить благодарность Сабиру Дадашеву - без него ничего этого бы не было, Виталию Климову - за потрясающую работу в качестве продюсера, Самиру Керимоглы - за отличный текст к песне и клип и многим другим людям, которые всегда были рядом и помогали нам безвозмездно (простите, если кого забыли - очень волнуемся). И, конечно же, всем поклонникам группы - без вас все это было бы лишено смысла", - отметила солистка Диляра Кязымова, которая в 2014 году представляла Азербайджан на конкурсе "Евровидение".

Из истории Unformal

Unformal – исполняла альтернативный рок с текстами на азербайджанском и английском языках. За 9 лет существования группа смогла получить широкую известность в Азербайджане, Турции и Украине. Состав: Рустам Медов (вокал, гитара), Игорь Гаранин (гитара, электроника, ambient), Фарида Нэльсон (бас, гитара, пиано), Евгений Манухин (барабаны).

Основали группу в 2000 году Манухин и Медов. Первый год состав группы часто менялся. В 2001 к группе присоединилась бас-гитаристка Фарида Джафарова и гитарист Виктор Сосновский. Первое название группы - Informal Harmony - музыканты сначала сменили на Unformal Harmony (намеренно исказив слово İnformal, сделали название уникальным), а в 2003 году сократили до Unformal.

В 2001 году на фестивале альтернативной музыки BIC Fest 01 группа получила приз "Золотой полумесяц" (Qızıl Aypara) как лучшая рок-группа Азербайджана 2001 года.

В 2002 году группа выпустила свой первый демо-альбом Realliq norması? ("Норма реальности?"). В этом же году отправилась в мини-тур по Азербайджану, выступила на фестивале "За мир на Кавказе» в Тбилиси и на ежегодном фестивале на открытом воздухе "День музыки". На место Виктора Сосновского, покинувшего группу, приходят два молодых гитариста - Рустам Алиев и Имран Рзаев. В середине 2003 года группа впервые выступает в городе Гянджа и на главной концертной площадке Азербайджана - Дворце Гейдара Алиева - в финале песенного конкурса Sing your song c новой песней Nəbz.

Осенью 2003 года Unformal записывают мини-альбом Sui-Qəsd ("Покушение"). В 2004 году группу приглашают в качестве гостей на телепроект Sing Your Song. Unformal исполнили недавно вышедшую песню Cherry в дуете с участницей конкурса, певицей Дилярой Кязымовой, с которой они к тому моменты дружили несколько лет.

В феврале 2005 года Фарида оставила группу и сосредоточилась на своем проекте - поп-рок группе W/Omen. В Unformal её заменил давний друг музыкантов - Ярослав Фадеев. Группа выпустила очередной альбом под названием Unformal. В середине 2006 года после распада группы W/Omen Фарида Джафарова возвращается в Unformal. Группа записывает четвертый альбом Go Ride!. Летом 2006 года к ним присоединяются Диляра Кязымова и пришедший на смену уехавшего в Канаду Рустама Алиева гитарист, диджей и звукорежиссер Игорь Looper Гаранин. Директором группы выступил Сабир Дадашев.

В октябре 2006 обновленная группа Unformal, имеющая в своем составе Диляру Кязымову и Рустама Медова (вокалисты), Игоря Гаранина и Имрана Рзаева (гитаристы), Фариду Джафарову (бас) и Евгения Манухина (барабанщика), дает двухчасовой соло-концерт под названием İlk Sui-Qəsd ("Первое покушение"), который проходит при полном аншлаге.

Украинский продюсер Виталий Климов подписывает музыкантов на свой лейбл UkrMuzProm. Группа записывает сингл Sonsuz Yol ("Бесконечная дорога") с участием киевского филармонического оркестра под управлением сербского музыканта, клавишника группы "Океан Эльзы" Милоша Елича. Эта песня являлась частью саундтрека, который музыканты написали для фильма Sirat Korpusu.

В марте 2007 года Unformal презентовала клип на песню Sonsuz Yol, которая заняла первую строчку хит-парада не только в Азербайджане, но и вошла в ТОП-10 на M1 (украинском музыкальном телеканале). В то же время клип на песню Sui-Qəsd, снятый в 2004 году, попал в ротацию телеканала DREAMTV, вещающего на территории Турции, где интерес к группе заметно вырос. Летом группа, второй раз в истории, выступила на опен-эйр фестивале "День Музыки".

В 2008 году группу заняла второе место в национальном отборе конкурса "Евровидение" и записала пятый альбом The End ("Конец"). Название стало знаковым и группу покинул её вокалист и основатель Рустам Медов. В 2009 году после ухода из группы Игоря Гаранина Unformal приостанавливает свою деятельность.

В 2013 году Unformal номинировалась на премию Caucasian Music Awards в номинации "За вклад в развитие рок-музыки".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

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