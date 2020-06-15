Марат Шафиев прервал 14-летнее затишье "Хроникой одного десятилетия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Член Союза писателей Азербайджана, писатель и поэт Марат Шафиев по случаю сорокалетия творческой деятельности издал книгу "Хроника одного десятилетия", сообщает Trend Life.

Книга, куда вошли чуть более семидесяти стихотворений, написанных в 2010-2018 годах, вышла в свет после продолжительного перерыва, через 14 лет после издания предыдущего сборника.

Конечно, произведений за этот период создано гораздо больше, но автор считает, что поэтические сборники не должны быть большими по объему. В этом сборнике читатель столкнется с облеченной в стихи историей самого автора, пытающегося через субъективные чувства выразить свою Эпоху.

В предисловии кандидат филологических наук Татьяна Рустамли пишет: "Каждое стихотворение Марата подобно прожитой жизни, короткой, как вдох и выдох, выразительной, наполненной до краёв, при этом – сдержанной, даже аскетичной, как чёрно-белая гравюра, но не плоская и застывшая, а объёмная, завораживающая своей переменчивой глубиной, уходящей в звёздную бездну".

Марат Шафиев родился 11 августа 1963 года в Баку. Автор книг со стихами и прозой, среди которых "Прощальный луч", "Аритмия", "И лучше быть не может", "Чересполосица", "Стихоград" и другие. Является составителем различных альманахов. Основатель и первый председатель Литературного объединения "Содружество".

Находясь в постоянном творческом поиске, Марат Шафиев находит совершенно новые формы письма.

"Я пытаюсь создать новый жанр стихопрозы. Нет, это не верлибр! Этому жанру тоже свойственны свои законы, это скорее синтез прозы и поэзии, которые идут рядом, рука об руку, перебивая друг друга, перебегая друг другу дорогу, и они спутницы одного пути", - говорит автор.

(Автор: Вугар Иманов)