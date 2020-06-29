Каждый может принять участие в этом благородном деле – призыв Тунзали Агаевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева дала старт новой благотворительной акции - вырученные средства от продажи шоколадных конфет Sevməli ("Любимые") будут направлены на помощь детям-аутистам, сообщает Trend Life.

"В период пандемии коронавируса под маркой Sevməli систематически оказывается помощь малообеспеченным семьям и воспитанникам Центра реабилитации для детей с синдромом аутизма. Мы начинаем новую широкомасштабную акцию, каждый может принять участие в этом благородном деле. Каждый, кто купит шоколадные конфеты Sevməli, внесет свою лепту в благотворительную акцию. Поэтому призываю всех активно принять в ней участие, чтобы мы смогли помочь значительной части населения данной группы. Хотелось бы подчеркнуть, что мы абсолютно не преследуем коммерческие цели, и все средства будут направлены исключительно на помощь этим детям. Наш народ всегда был милосердным, проявлял солидарность в трудные минуты, помогал друг другу, и в этой акции мы рассчитываем на помощь всех людей. Заранее благодарю всех за помощь в этом деле, порадуйте своим участием малообеспеченные семьи и детей-аутистов!", - сказала Trend Life Агаева.

Напомним, что в середине февраля исполнительница провела презентацию собственной марки шоколадных конфет Sevməli ("Любимые"). В этот вечер средства, вырученные от продажи конфет, были направлены на благотворительные цели для детей-аутистов. Эта продукция заинтересует любителей шоколада не только отменными вкусовыми качествами, но и тем, что изготавливаются из натуральных продуктов (фруктовая начинка без сахара) и насыщена различными витаминами и минералами. Выпуск производится с соблюдением самых высоких гигиенических и экологических стандартов. Над выпуском при содействии ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək, Support to Family Business, Упрощенная поддержка семейного бизнеса) работала большая команда.

По всем вопросам, а также для приобретения и доставки звоните по номеру 055 226 35 35, а также обращайтесь в пункты продажи Sevməli – Port Baku Bazar, Rahat Market (в Баку - перекресток улицы Гасана Алиева и Тбилисского проспекта, а также поселки Гала, Мярдякан), Bon Appetit, My Dom у Наргиз, к сайту www.sevmeli.az и соцсети https://instagram.com/sevmeliaz?igshid=dyanhr4ucrz9,

https://www.facebook.com/2005243326239917/.

Главная цель бизнес-проекта Тунзали Агаевой под брендом by Tunzale – вклад в развитие отечественного предпринимательства под брендом Made in Azerbaijan, производство качественной кондитерской продукции и натуральных соков.

(Автор: Вугар Иманов)