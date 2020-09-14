В Стамбуле пройдет концерт в честь братских народов Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Метанет Искендерли 17 сентября выступит с концертом в Стамбуле в честь братских народов, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Концерт пройдет в İst Baku под девизом "Одна нация, два государства" – эти слова принадлежат великому лидеру Гейдару Алиеву. На вечере прозвучат азербайджанские и турецкие композиции.

"Братские отношения между Турцией и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни. Идентичность религии и языка, сходство культур и традиций, всегда укрепляли отношения между нашими странами и поднимали их на высший уровень. Наши страны действуют сообща на региональной и международной арене. Мы всегда были и будем вместе", - сказала Метанет Искендерли.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)