Британский соул-певец Майкл Киванука стал обладателем премии Mercury Prize, ежегодно присуждаемой за лучший альбом Великобритании и Ирландии передает Trend Life, со ссылкой на ТАСС.

Награду 32-летнему исполнителю принес его третий студийный альбом, названный по фамилии музыканта - KIWANUKA. Он был выпущен в ноябре 2019 года и поднялся до второго места в британских хит-парадах. В борьбе за статуэтку и причитающийся приз в размере £25 тыс. ($32 тыс.) Киванука обошел таких исполнителей, как Дуа Липа и Стормзи.

До этого Киванука, родившийся на севере Лондона в семье беженцев из Уганды, дважды номинировался на премию.

Mercury Prize (ранее - Mercury Music Prize) была учреждена в 1992 году Ассоциацией производителей фонограмм (BPI - British Phonographic Industry) и Ассоциацией дистрибьюторов музыкальной продукции (BARD - British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы другой музыкальной премии - Brit Awards. Критериями, по которым жюри, состоящее из представителей музыкальной индустрии, журналистов и критиков, отбирает работы для номинирования на премию, являются художественная ценность, новаторство, оригинальность и качество музыкального материала, представленного на альбоме.