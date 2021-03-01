Точь-в-точь - Эмин Агаларов в образе Элвиса Пресли (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступил в роли третейского судьи третьего этапа пятого сезона шоу перевоплощений "Точь-в-точь" на Первом канале России, сообщает Trend Life.

На сцене EMIN предстал в образе короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и исполнил композицию "My Way".

"Пожалуй, это было одно из самых сложных и волнительных выступлений за долгое время. Благодарю Первый канал, программу "Точь-в-точь" и всю ее команду за приглашение, и возможность попробовать перевоплотиться в моего кумира.

Всем участникам желаю удачи. То, что вы делаете - это очень круто, и вы нереальные молодцы! Я бы так точно не смог", - написал Эмин Агаларов у себя на странице в Instagram.

"Точь-в-точь" - шоу перевоплощений, участники которого изображают известных музыкантов и поющих актёров прошлого и настоящего, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал. Каждый выпуск члены жюри оценивают выступления конкурсантов по пятибалльной шкале, все баллы суммируются и образуют турнирную таблицу, чтобы впоследствии можно было выявить победителя шоу. В конце передачи появляется специальный гость – "третейский судья", который наблюдает за выступлениями в отдельной комнате, а затем раздаёт конкурсантам оценки по пятибалльной системе.

(Автор: Джани Бабаева)