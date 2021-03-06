Народный артист Азербайджана встретился с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов встретился в Москве со всемирно известным музыкантом, фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, сообщает Trend Life.

Тилль Линдеманн посетил Большой театр России и пообщался с народным артистом Азербайджана. Фотографиями встречи Эльчин Азизов поделился на своей странице в Instagram. Оперный певец провел для Линдеманна экскурсию по театру, возможно встреча носила деловой характер, и в будущем артисты представят публике совместный музыкальный проект.

Тилль Линдеманн - немецкий вокалист, поэт, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein. Автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("Тихими ночами"), снялся в 8 фильмах.

Напомним, что летом 2017 года Тилль Линдеманн посещал столицу Азербайджана, музыкант был почетным гостем фестиваля "ЖАРА". А в декабре 2018 года в Бакинском книжном центре прошла встреча и автограф-сессия Тилля Линдеманна.

Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)