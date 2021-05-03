Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО)

Звёздный мир 3 мая 2021 19:31 (UTC+04:00)
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем второго сезона шоу «Маска» телеканала НТВ стал известный в России исполнитель азербайджанского происхождения, 25-летний Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме «Крокодил» и стал обладателем заветной статуэтки, сообщает Trend Life. Шоу «Маска» – российская версия мирового хита The Masked Singer.

Второе место тоже занял азербайджанец – народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, который скрывался под маской «Лама».

В шаге от победы остановился самый милый и самый добрый участник проекта – Лама. На старте сезона он искусно маскировал свои вокальные возможности, но в каждом выпуске исполнял легендарный хит, за который не каждый возьмётся: You Raise Me Up ирландско-норвежского дуэта Secret Garden, The Show Must Go On рок-группы Queen, «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачёвой, Still Loving You рок-группы Scorpions, арию рок-оперы «Стармания» SOS d'un terrien en detresse и финальное – Ave Maria. Каждый раз зрители и жюри становились свидетелями настоящего триумфа всемирно известного оперного певца Юсифа Эйвазова, который шутил, грустил, радовался и поражал своим исполнением.

Юсиф Эйвазов поделился впечатлениями с НТВ: «Ребята, я не смогу сейчас описать те чувства, которые меня переполняют, потому что это была моя мечта – выйти на эту сцену, войти в этот проект – с того самого момента, как я увидел первый выпуск шоу в прошлом году. И эта мечта сбылась, вы её исполнили. Когда мне позвонили и спросили, хочу ли я участвовать, я сразу согласился, хотя знал, что в январе у меня восемь спектаклей "Турандот" в театре "Ла Скала", в феврале – пять спектаклей в Париже. Я не понимал, как технически буду это делать, но всё равно согласился, потому что для меня это было мечтой. В этой потрясающей маске я мог быть тем, кем я не был никогда и нигде».

Крокодил верно и настойчиво шёл к своей цели, его харизма, энергетика и обаяние прошибали абсолютно каждого, а члены жюри называли его суперзвездой. Jony, который на протяжении трёх месяцев скрывался под маской Крокодила, признался, что ещё во время первого сезона захотел принять участие в шоу и продемонстрировать то, что он не показывал ранее в своих песнях. И это у него точно получилось, потому что каждый раз реакция жюри и зрителей на его номера была невероятной. Судьи проекта сумели разгадать талантливого артиста и назвали его имя до снятия маски.

Jony: «Как вы меня раскусили? Обалдеть просто. Столько эмоций я в жизни никогда не испытывал. На самом деле, я знаю, почему так всё получилось, почему шоу "Маска" – это самое лучшее шоу в России. Ответ очень простой: потому что все люди, которые занимаются этим шоу, они настолько яркие, настолько добрые и настолько лучезарные, и настолько горят своим делом, что просто хочется отдать себя полностью этому шоу».

До суперфинала также дошли Юлия Паршута (Змея) и Тимур Батрутдинов (Заяц). На протяжении трёх месяцев зрители внимательно следили за судьбами 14-ти масок, пытаясь найти ответ на главный вопрос: «Кто скрывается за маской?» Среди участников были: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина (Чёрная Пантера), продюсер Иосиф Пригожин (Ананас), народный артист России Юрий Стоянов (Банан), телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова (Розовая Пантера), телеведущая и актриса Марина Кравец (Солнце), певица Ирина Дубцова (Единорог), певец и телеведущий Марк Тишман (Белый Орел), певец Кирилл Туриченко (Носорог), певец Стас Пьеха (Неваляшка).

Третий сезон шоу выйдет в эфир НТВ в 2022 году. Производством шоу занимается компания ВайТ Медиа. Фото предоставлены пресс-службой телеканала НТВ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Image
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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