Первая репетиция Самиры Эфенди на сцене "Евровидения-2021" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним – Efendi) провела первую репетицию на сцене Rotterdam Ahoy в Роттердаме, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Сценический наряд Самиры Эфенди создал всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил.

Отметим, что международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18-го по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)