Отпусти и лети - песня народного артиста Азербайджана, которая год ждала своего часа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил в социальной сети новую композицию под названием "Отпусти и лети", сообщает Trend Life.

"Как правило, только когда у тебя в жизни есть глубокие личные переживания, то вместе с ними рождаются большие песни. И есть рядом люди, которые тебе однажды помогают выразить все эмоции в словах и музыке. Костя (прим. - Константин Ноников), я тебе очень благодарен за этот трек, ведь это наша первая совместная история как автора и исполнителя спустя 12 лет работы. Ты смог уловить мое настроение. Спасибо тебе", - написал EMIN в Instagram.

Народный артист Азербайджана отметил, что песня была записана ещё год назад, и вот настал ее час.

"Отпусти и лети". Отпускайте все... кроме любви. Любовь - это все", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)