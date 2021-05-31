Юсиф Эйвазов раскроет все свои тайны в российском шоу "Секрет на миллион"

БАКУ /Trend Life/ - Звезда второго сезона популярного шоу "Маска" – народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов примет участие в передаче российского телеканала НТВ "Секрет на миллион", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

Юсиф Эйвазов (маска "Ламы") примет участие в передаче вместе с другими звездами шоу "Маска" - солистом российской поп-группы "Иванушки International", музыкантом, певцом и актёром Кириллом Туриченко (маска "Носорога") и российским актером кино и телевидения, телеведущим Тимуром Батрутдиновым (маска "Зайца").

Передача "Секрет на миллион" с участием звезд шоу "Маска" выйдет в эфир пятого июня.

"Секрет на миллион" - цикл развлекательных передач телеканала НТВ, в которых знаменитые гости студии могут раскрыть свои секреты ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)