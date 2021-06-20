Ван Дамм танцует лезгинку с азербайджанским кумом (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети распространилось видео, на котором звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм танцует лезгинку с азербайджанским кумом, сообщает Trend Life.

Напомним, что ранее стало известно, что 21-летняя азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Суада Гаджизаде вышла замуж за 34-летнего американского актера и продюсера Кристофера Ван Варенберга, сына спортсмена и звезды Голливуда Жан-Клода Ван Дамма.

Кристофер Ван Варенберг родился 20 мая 1987 года в Лос-Анджелесе в семье Жан-Клода Ван Дамма и Глэдис Португез. Его сестра Бьянка также является актрисой. Первое появление Кристофера в кино состоялось в 1992 году: он сыграл эпизодическую роль юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". Впоследствии снялся в 15 картинах.

Суада Гаджизаде родилась 24 октября 1999 года в Баку. Выступала в ансамбле Детской филармонии под управлением народного артиста Азербайджана Огтая Зульфугарова. Выпускница Детской музыкальной школы №16 (класс фортепьяно Афы Фигаровой, одной из учениц Гара Гараева), Бакинского Европейского лицея. Принимала участие в концертах с государственными симфоническими и камерными оркестрами, является активной участницей культурных проектов.

(Автор: Вугар Иманов)