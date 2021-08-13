Лучшее за два с половиной года от EMINа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 13 августа 2021 года народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил сразу две премьеры - новый альбом LOVE IS и клип на песню "Таял", которая занимает первую позицию в альбоме, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Название LOVE IS выбрано неслучайно - музыкальный альбом рассказывает о том, насколько многогранной может быть любовь. В него вошли 14 треков, которые отражают всю палитру этого чувства: от любви с первого взгляда в песне "Зачем?" до мучительной разлуки в треке "Отпусти и лети".

А в новом клипе на песню "Таял" поклонники увидят контрасты внешнего спокойствия и внутренних переживаний, когда точка невозврата в любви уже пройдена.

Автор музыки и слов песни - Константин Ноников. Режиссер и оператор клипа - Евгений Курицын, до этого работавший с EMINом и Алсу над клипом на песню "Разные", которая также вошла в альбом LOVE IS.

"С EMINом важно попасть в настроение друг друга: чтобы настроение песни совпало с персонажем и образом артиста. Нужно скорее подсмотреть, какой сам EMIN, и потом с этим работать. Мы ищем эту тонкую грань, стараемся, чтобы совпало с его личным", - делится режиссер своими впечатлениями от работы с EMINом.

Помимо песни "Таял", в новый альбом вошло несколько неожиданных коллабораций - Глюк’оza, Алсу и Дон Полиграф (ex. Серега) – все композиции абсолютно разные, как и артисты. Работа над альбомом длилась два с половиной года, и все песни очень тщательно отбирались EMINом. Сам артист характеризует себя в нем с новой стороны, экспериментируя со звучанием.

"Альбомом я очень доволен, потому что, во-первых, его создание пришлось на период пандемии: было много времени для того, чтобы выбирать песни, прослушивать их тщательно. Какие-то мы записали, но не выпустили в итоге. В этом альбоме мы собрали лучшее из того, что было сделано за два с половиной года. Считаю, что он получился очень свежим по своему звучанию. Можно сказать, что в нем можно услышать обновленного EMINа, что мне нравится, потому что эксперименты - это всегда круто. Я уже спел много песен, все они разные, но в этой достаточно современной стилистике попробовал себя впервые и очень доволен результатом", - отмечает EMIN.

В альбом LOVE IS вошли восемь песен, написанных и спродюсированных Константином Нониковым - музыкальный продюсер и звукорежиссер более 12 лет работает с EMINом и впервые написал именно тексты и музыку для этого альбома.

Также над песнями для нового альбома EMINа работали: Александр Лев Коновалов, Сергей Пархоменко, Александр Жвакин (Loc-Dog), Милош

Реймонд Росас (Milos Raymond Rosas), Мориц Фон Крэмер (Moritz Von Kraemer), Фрейзер Черчилль (Fraser Churchill), Дарья Кузнецова, Андрей Залужный, Татьяна Мелентьева и Александр Чемеров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)