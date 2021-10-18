Юная азербайджанская певица стала победительницей "Жара Kids Awards" в Москве (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юная азербайджанская исполнительница, участница детского конкурса "Евровидение-2018" и Sanremo Junior-2018 Фидан Гусейнова стала обладательницей престижной премии "Жара Music Awards" в номинации "Песня года", сообщили Trend Life в пресс-службе юной артистки.

Церемония вручения ежегодной музыкальной премии "Жара Kids Awards" прошла в Vegas City Hall в Москве.

Гусейнова в сопровождении танцевальной группы Top Star исполнила зажигательную песню Bubble Gum, написанную авторами из Москвы.

"Конечно, было очень волнительно пройтись по красной дорожке премии "Жара Kids Awards", фотографы, операторы снимали каждое движение, ведущие и корреспонденты - задавали разные вопросы. От "Жара Kids Awards" я получила много позитива, прекрасных эмоций и новые знакомства.

На подготовку к выступлению было отпущено мало времени, всего лишь один день, нужно было тщательно отрепетировать каждое движение. Нас очень тепло встретила публика, всем понравилось. Со сцены видела, как многие танцевали вместе с нами, меня это очень порадовало. А победа в номинации "Песни года" стала большой приятной неожиданностью", - поделилась впечатлениями Гусейнова.

"Жара Kids Awards" - новое направление от организаторов международных фестивалей "Жара" и ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards".

"Жара Kids Awards" - это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей. Это уникальное музыкальное событие, которое собирает на одной сцене самых талантливых и популярных исполнителей, блогеров, хитмейкеров и топовых артистов.

(Автор: Джани Бабаева)