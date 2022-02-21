Баку - город контрастов. Заслуженная артистка России рассказала о визите в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Баку - город контрастов, написала на своей странице в Instagram заслуженная артистка России, актриса театра и кино Ольга Кабо, сообщает Trend Life.
Ольга Кабо вместе со своими коллегами представила бакинскому зрителю спектакль по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
На своей странице в Instagram Кабо поделилась впечатлениями от визита и опубликовала фотографии, сделанные во время прогулки по столице Азербайджана.
"А я иду, гуляю по Баку! Город принял меня гостеприимно,
солнечно! На улицах прохожие улыбались и просили
сфотографироваться, говорили добрые слова и одаривали
комплиментами!
Время перед спектаклем гуляла и наслаждалась местной вкуснейшей кухней.
Баку - город контрастов! Здесь гармонично уживаются старина и современность, традиции и свобода, море и горы, восток и запад…", - написала заслуженная артистка России.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)