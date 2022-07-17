Гипнотически сногсшибательная девушка-зажигалка Zivert представила яркое шоу в Sea Breeze в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье Каспия в Нардаране, пригороде Баку - Sea Breeze Resort, состоялось яркое шоу поп-звезды российской эстрады Zivert. Концерт прошел в рамках летних концертов Sea Breeze Summer Live - нового проекта народного артиста Азербайджана Эмина Агаларов в формате чередующихся live-выступлений звезд эстрады, сообщает Trend Life.

Лауреат российских премий и наград, участница международного фестиваля "ЖАРА" в Баку Zivert впервые выступила с большим соло-концертом в столице Азербайджана.

Гипнотически сногсшибательная девушка-зажигалка Zivert исполнила любимые многими хиты, новые танцевальные синглы, подарив зрителям драйвовую энергетику. Вместе с ней на сцене зажигал коллектив "Банда". На вечере прозвучали хиты Life, Wake up, Beverly Hills, Credo, Bestseller, Cry, ЯТЛ (Я тебя люблю), "Чак", "Анестезия", "Зеленые волны", "Многоточия", "Три дня любви", "Рокки", "Ещё хочу" и т.д.

"Спасибо каждому, кто пришёл сегодня сюда. Спасибо что вас так много. Спасибо что вы нас ждали. Спасибо что сегодня этот прекрасный жаркий южный вечер в Баку вы решили провести в нашей компании. Потому что люди, которые приходят на мои концерты, публика, вы все для меня нечто очень родное. И могу говорить с вами, как с абсолютно близкими людьми", - благодарила зрителей Zivert.

Интересно, что время одного из выступлений каждому из фанатов Zivert подарила виртуальную дощечку, на которой выбита фраза "Пусть ваша жизнь будет только в кайф". Она посоветовала положить ее под сердце, и каждый раз вспоминать о ней с улыбкой. Певица даже пригласила на сцену свою маму Ирму Зиверт, которая специально прилетела в Баку, чтобы поддержать дочь и полюбоваться красотами нашей столицы. "Спасибо за то, что любите мою дочь", - поблагодарила женщина бакинцев и гостей столицы.

Слушая её песни и наблюдая за тем, как она танцует, как отдаётся сцене без остатка, хочется подпевать ей и тоже танцевать, растворяясь в моменте. Если изучить биографию Юлии, можно понять, что многие песни она исполняет про свою жизнь и про уроки, которые она из неё извлекла. Поэтому её песни о любви, о дружбе, о смысле жизни - эмоциональные и глубокомысленные.

"Я хочу просто напомнить всем нам, людям, живущим здесь на планете Земля, что любовь – это такая штука, которую не нужно где-то искать, откуда-то ждать. Любовью, самое главное, нужно просто быть! Друзья, пожалуйста, будьте любовью и помогайте, создавайте, созидайте, вдохновляйте, не ожидая ничего взамен", - эмоционально призывала Zivert.

А как она двигается на сцене! Её танцы в гармонии с голосом создают целостность номера. Свой стиль исполнения она называет Vintage Pop. "Винтаж - это любовь всей моей жизни. Для меня конец 80-х – начало 90-х - это самое стильное время и в музыке, и в моде… И я счастлива, что наконец-то пришла в состояние осознания себя, как личности, и к той стилистике в музыке, к которой всегда относилась с особой страстью", - говорит о своей работе Zivert.

И эта страсть несомненно передавалась зрителям…И завершился вечер традиционным салютом летних концертов Sea Breeze Summer Live. А зрителей ждет еще один потрясающий вечер с участием одного из самых харизматичных романтиков турецкой эстрады Кенана Догулу, который выступит 27 июля в Sea Breeze Resort.