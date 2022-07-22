Canlı "Qarabağ maralı". В рамках фестиваля Şazeli Bahçe прошел концерт турецкой звезды Алишана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку прошел концерт турецкой звезды, певца и актера Алишана, сообщает Trend Life.

На вечере Алишан исполнил полюбившиеся слушателям хиты и новые произведения, в том числе азербайджанские композиции. Овации вызвало исполнение им акапелла Qarabağ maralı.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. 27 июля здесь пройдет концерт Гюльбен Эрген, 29 июля – Намига Гарачухурлу, 3 августа – Ченгиза Куртоглу, 5 августа – Ройи Айхан, 17 августа – Ирем Дериджи.

Телефоны для справок: +994 507777691, +994 507777692.

Фото - Пярвиз Салыев.

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