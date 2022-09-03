Солистка группы Boney M Лиз Митчелл восхищена кадрами из азербайджанского фильма "Свекровь" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы не впервые приезжаем в Баку, где всегда очень радушный прием и чувствуется большая любовь к артистам. Сюда мы всегда приезжаем с особым чувством, потому что вся ваша страна пропитана музыкой. Здесь невероятная архитектура, красивые люди и вкусная еда! С каждым разом Баку становится все краше и краше, развивается, видно насколько люди любят свой город и вкладывают в его процветание солидные инвестиции, сказала на пресс-конференции солистка легендарной группы Boney M Лиз Митчелл перед концертом Sea Breeze Disco Night, сообщает Trend Life.

Гостье были также представлены кадры из известного азербайджанского фильма Гусейна Сеидзаде "Свекровь" (Qaynana) с участием Насибы Зейналовой и Инары Гулиевой, где звучит хит Boney M – Sunny. Лиз Митчелл выразила восхищение этими кадрами из комедийного фильма 1978 года.

Отметим, что вчера впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort в пригороде Баку, прошел грандиозный open-air фестиваль Sea Breeze Disco Night с участием европейских звёзд 80-х. Со своими хитами выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque. Ведущими вечера были Турал Асадов и Лейла Гулиева. Диджей-сет – Dj Nejtrino и Dj Tim.