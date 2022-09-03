Меня восхищает красота азербайджанских женщин – итальянская звезда Pupo (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан и Италию многое сближает, наши народы похожи. Меня восхищает красота азербайджанских женщин. Впервые выступил в Баку в 2013 году и мне очень понравилась ваша страна, национальные блюда и добродушие людей. Хотелось бы отметить, что 11 сентября у меня день рождения и очень приятно, что в преддверии этого дня я выступлю на сцене в Баку, сказал известный итальянский певец и композитор Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Pupo, перед концертом Sea Breeze Disco Night, сообщает Trend Life.

Интересно, что во время пресс-конференции Pupo призвал к миру страны и народы, исполнив на русском языке а капелла композицию "Есть только миг" композитора Александра Зацепина в знак протеста против политизации культуры и искусства.

"В этой композиции я выражаю свои чувства и любовь. Очень важно, чтобы культура и искусство никогда не использовались в политических целях, и это касается абсолютно всех государств. Я говорил и буду говорить, что культура и искусство должны оставаться свободными и нейтральными, должны объединять страны и народы, нести мир и человеческие ценности", - добавил исполнитель.

Отметим, что вчера впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort в пригороде Баку, прошел грандиозный open-air фестиваль Sea Breeze Disco Night с участием европейских звёзд 80-х. Со своими хитами выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque. Ведущими вечера были Турал Асадов и Лейла Гулиева. Диджей-сет – Dj Nejtrino и Dj Tim.