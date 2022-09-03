Очень хотел бы вернуться в Баку - экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мне очень нравится столица Азербайджана, и я выступаю здесь не впервые. Очень хотел бы вернуться в Баку и вновь выступить с концертом. Я покорен бакинской публикой, мне нравятся архитектура города и доброжелательность людей. К сожалению, с плотным графиком работы сложно было основательно посмотреть город, но надеюсь, что в следующий раз у меня будет возможность узнать Баку поближе. Однако могу с уверенностью отметить, что со времени моего последнего визита Баку очень изменился, столица серьезно развивается.

Об этом сказал немецкий поп-певец, актер и музыкант, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс (наст. имя Бернд Вайдунг ) перед концертом Sea Breeze Disco Night, сообщает Trend Life.

Отметим, что вчера впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort в пригороде Баку, прошел грандиозный open-air фестиваль Sea Breeze Disco Night с участием европейских звёзд 80-х. Со своими хитами выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque. Ведущими вечера были Турал Асадов и Лейла Гулиева. Диджей-сет – Dj Nejtrino и Dj Tim.