В Баку приятно выступать и наслаждаться атмосферой – солистка группы Arabesque Микаэла Роуз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш второй приезд в Баку знаменателен тем, что мы не только выступим на сцене, но и специально останемся еще на один день, чтобы полюбоваться Баку. В прошлый раз нам не удалось прогуляться по столице, поэтому в этот приезд мы все предусмотрели. Очень хочется прогуляться по вашему городу, нам так нравится завораживающая гармония древней и современной архитектуры столицы. Обязательно посетим Ичери Шехер, чтобы пройтись по прекрасным улочкам, насладиться национальной кухней и фруктами. Кстати, в прошлый раз нам очень понравилась фейхоа. В Баку приятно выступать и наслаждаться атмосферой.

Об этом сказала солистка известной группы Arabesque Микаэла Роуз перед концертом Sea Breeze Disco Night, сообщает Trend Life.

Как оказалось, Arabesque также знакомы с творчеством народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) и в восторге от его новой песни "Лунная ночь" в дуэте с Jony.

Отметим, что вчера впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort в пригороде Баку, прошел грандиозный open-air фестиваль Sea Breeze Disco Night с участием европейских звёзд 80-х. Со своими хитами выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque. Ведущими вечера были Турал Асадов и Лейла Гулиева. Диджей-сет – Dj Nejtrino и Dj Tim.