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Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 24 октября 2022 13:48 (UTC +04:00)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица, актриса, телеведущая Ольга Орлова посетила столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

Фотографиями и видеороликами о поездке она поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга Орлова совершила прогулку по ночному Баку, посетила древнюю часть столицы Азербайджана – Ичеришехер, отведала блюд азербайджанской национальной кухни.

"Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку!" - подписала она фотографии, сделанные в столице Азербайджана.

Отметим, что Ольга Орлова - одна из первых участниц российской женской поп-группы "Блестящие". В конце 2000 года она оставила группу, а в декабре 2001 года выпустила дебютный альбом. В 2007 году отошла от активной музыкальной деятельности и на протяжении 8 лет снималась в кино и играла в театре. В качестве приглашённой звезды приняла участие в популярных телевизионных проектах.

Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку! – российская певица Ольга Орлова (ФОТО)
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