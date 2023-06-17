Dünya sənin, dünya mənim... Объявлен лайн-ап концерта Dervish Band

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 18 июня в 20.00, состоится сольный концерт группы "Dervish Band", сообщает Trend Life.

Большой сольный концерт группы "Dervish Band" впервые пройдет в Баку, артисты выступят с программой "Dünya sənin, dünya mənim".

В лайн-ап гостей вошли:

⭐ Джейхун Самедов - один из лучших молодых артистов (Getmə, Tufan var)

⭐ Джасур Нематов - солист легендарной группы "Yuxu" (Xəzərin sahilində)

⭐ Ниямеддин Мусаев - народный артист Азербайджана

Гостей программы ждут живой звук, любимые хиты, много сюрпризов, и конечно, хорошее настроение.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/dervish-band/90521