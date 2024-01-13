На самой любимой улице в Баку "Торговой" наступило лето - премьера Вячеслава Панина (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Январский Баку, холодно, идет снег, но популярный исполнитель Вячеслав Панин (SLAVA UNO) решил добавить летние краски и свое позитивное настроение, представив клип "Торговая" в жанре бакинского шансона, сообщает Trend Life.

В Баку есть множество шикарных проспектов, удивительно уютные улочки Ичери Шехер, но уже много лет центральной достопримечательностью является улица Низами Гянджеви, она же "Торговая". Интересно, что официально улица последний раз называлась Торговой ровно 145 лет назад, в 1879 году. С тех пор трижды меняла свое название. Но среди бакинцев она продолжает именоваться по своему первоначальному названию. Площадь Фонтанов, исторические кварталы в окрестностях, культурные центры, кафе, рестораны, торговые центры и брендовые магазины - традиционно любимое место отдыха и прогулок бакинцев и гостей столицы. Эту улицу можно сравнить с нью-йоркским Бродвеем, московским Арбатом или стамбульской Таксим. Хотя лучше ни с чем не сравнивать, потому что здесь особая атмосфера…

По словам Вячеслава Панина, главная цель проекта – пропаганда туристического колорита, архитектуры и особой ауры Баку, атмосферы толерантности в Азербайджане в целом, где исторически все живут как одна семья, независимо от национальности и вероисповедания. Клип был снят летом прошлого года.

Вячеслав Панин сам стал автором слов и музыки, а также режиссером и монтажером клипа. Оператор – Сабина Нуриева, аранжировка – Дмитрий Мирошниченко, саксофон – Шамси Ширзадов. В проекте приняли участие артист театра и кино, актер Государственного академического русского драматического театра Вячеслав Трифонов и хореограф Егор Анисимов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!