Звезда турецкой эстрады и кино Махсун Кырмызыгюль в Баку: Хотел бы снять фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку - потрясающий город, очень красивый, я счастлив находиться здесь.

Об этом, как сообщает в четверг Trend Life, сказал журналистам известный турецкий певец, актер, режиссер Махсун Кырмызыгюль в ходе пресс-конференции в Баку.

"Главное, что и в прошлый визит и сегодня привлекает моё внимание, так это люди. Да, облик города меняется, возводятся новые здания, а вот люди такие же гостеприимные, доброжелательные, их внутренняя красота не изменилась. Я прогулялся по Ичери Шехер, "Белому городу", беседовал с людьми, которых встречал на пути. Буду стараться приезжать в Азербайджан почаще", - сказал известный турецкий артист.

Говоря о двухдневном концерте, который состоится 17-18 мая в Бакинском конгресс-центре, Махсун Кырмызыгюль отметил, что публику ждут сюрпризы.

"Благодарю зрителей, которые приобрели билеты, и проявляют любовь к моему творчеству, и эта любовь взаимная", - добавил звезда турецкой эстрады.

Махсун Кырмызыгюль отметил, что его очень трогает история азербайджанского мецената, просветителя и общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева.

"Хотел бы снять фильм про Гаджи Зейналабдина Тагиева, история его жизни очень интересная. Но это должен быть большой проект. Надеюсь, когда-то я смогу воплотить эту идею", - подчеркнул Кырмызыгюль.

Отвечая на вопрос, возможны ли съемки продолжения некогда популярного турецкого сериала "Aşka Sürgün" (Любовь и ненависть), который имел большой успех у азербайджанского зрителя, Махсун Кырмызыгюль отметил, что нужно снимать что-то новое, а та история уже прошлом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!