Феерический концерт Мурада Арифа - когда реально зашкаливали децибелы эмоций (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся феерический концерт популярного телеведущего, исполнителя, композитора и продюсера, автора хитов Мурада Арифа "HITMAKER", сообщает Trend Life.

На вечере было представлено грандиозное шоу, прозвучали хиты и новые композиции, дуэты со звездами. Аншлаг, драйв, энергетика… - это был вечер, когда реально зашкаливали децибелы эмоций зрителей. Потрясающие зажигательные и впечатляющие театрализованные композиции с участием танцоров и мимов, визуальные и компьютерные сценические эффекты, специальные гости вечера – звезды Лала Мамедова, Севда Алекперзаде, Эльнара Халилова и Диляра Кязымова - все это вылилось в некий заряд ударной волны эмоций.

Многие написанные Мурадом композиции стали хитами - как в репертуаре звезд азербайджанской и турецкой эстрады, так и в авторском исполнении. Не каждый композитор может похвастаться не только своими хитами, но и вокальным талантом. Широкий музыкальный диапазон – поп, ориент-поп, фолк-поп, данс-поп, хип-хоп, джаз…Это человек-оркестр, певец-зажигалка, любимец публики с аншлаговым воплощением. Поэтому Мурада Арифа называют хитмейкером. Впрочем, это слово подходит не только к творчеству, но и к свойствам его личности.

"Мы долго и тщательно готовились к концерту. Каждому зрителю я передам частицу своей энергии. Я вам обещаю, после концерта каждый зритель выйдет из зала заряженный положительными эмоциями и впечатлениями!" - сказал Мурад перед концертом и сдержал слово.

И завершился вечер новой композицией, посвященной древней земле Карабаха – городу Шуша, под массовую сцену участников праздничного вечера, с национальными флагами, яркими и продолжительными овациями зрителей.

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