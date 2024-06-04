В Баку прошел концерт легендарного Вячеслава Бутусова "Nautilus Pompilius – 40 лет" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел концерт легендарного Вячеслава Бутусова "Nautilus Pompilius – 40 лет", сообщает Trend Life.

Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" представили программу из главных песен богатого творческого наследия легендарной рок-группы Nautilus Pompilius.

Nautilus Pompilius – это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, главной целью которой всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.

На юбилейном вечере прозвучали самые яркие песни Nautilus Pompilius в актуальном сценическом прочтении -- "Я хочу быть с тобой", "Скованные одной цепью", "Разлука", "Крылья", "Дыхание" и т.д. Публика смогла погрузиться в контекст и атмосферу любимых музыкальных полотен благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии. Этот уникальный концерт стал символическим событием в истории Nautilus Pompilius, которая продолжается благодаря песням, звучащим в наших сердцах.

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