Сезон жизни Ханым Исмаилгызы – праздничный вечер со звездной россыпью (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел творческий вечер известной поэтессы и композитора Ханым Исмаилгызы под названием "Ömrün Xanım Fəsli" (Сезон жизни Ханым), сообщает Trend Life.

Ханым – так не только зовут виновницу торжества, но в Азербайджане так еще и уважительным образом обращаются к женщинам. За многолетнюю творческую деятельность Ханым Исмаилгызы является автором около десяти книг, более 300 музыкальных композиций и 500 стихотворений, множества хитов национальной эстрады и классической музыки, ее музыкальные альбомы выпущены за рубежом. Но главное то, что она завоевала любовь и признание зрителей!

Любовь к поэзии передалась к ней не только от отца, писателя и поэта, члена Союза писателей Азербайджана и СССР Исмаила Гараева, но и всегда была внутренней потребностью, чтобы выражать свои чувства и высказывать мнение об окружающем мире. Ханым Исмаилгызы - выпускница филологического факультета Азербайджанского государственного университета, член Союза журналистов и Союза писателей Азербайджана, лауреат национальных премий. Она также перевела множество произведений мировых классиков и современных авторов, ее произведения опубликованы на разных языках мира, вошли в антологии. Реализация ее творческих проектов со многими известными личностями искусства значительно обогатила национальную культуру. Следует отметить и высокие человеческие качества Ханым Исмаилгызы, ее уровень культуры, общения, стремление всегда прийти на помощь. И конечно же, ее стать женщины-аристократки.

В этот вечер Ханым Исмаилгызы светилась от счастья, представ перед гостями в платье от известного дизайнера Гюльнары Халиловой, декламируя стихи и выражая благодарность зрителям и всем, кто эти годы поддерживал ее. А концертная программа стала большой россыпью звезд - среди исполнителей были народные артисты Фаиг Агаев, Назакет Теймурова, Ройя Айхан, Аббас Багиров, Назпери Досталиева, заслуженные артисты Лала Мамедова, Рашад Ильясов, Метанет Искендерли, Фяргана Гасымова, Бейимханым Велиева, певцы Эльнара Халилова, Эльнур Гусейнов, Диляра Кязымова, Чинара Меликзаде, Забита Алиева, Самир Пириев, Пярвиз Абдуллаев, Айшен Мехтиева, Агабала Садыгзаде, Расим Джафар, Орхан Багиров, Илькин Довлатов, Лейла Рагимова, Ряван Гачаев, чтецы Кямран Агабалаев, Кямал Яшар и другие. Выступления артистов проходили в сопровождении Royal String Orchestra под управлением Наргиз Алиевой. Ведущим вечера была заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, режиссер – Наиль Наибоглу. Творческий вечер прошел с овациями и цветами зрителей, подарив им яркие эмоции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!