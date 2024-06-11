Свобода духа и безудержность! Рок-группа Döngə преобразила известную песню Хана Шушинского (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская рок - группа Döngə презентовала новый клип, представив известную народную песню в современной интерпретации, сообщает Trend Life.

Речь идет о композиции Qarabağ şikəstəsi (Карабах шикестеси), первым исполнителем которой является легендарный исполнитель мугама, народный артист Азербайджана Хан Шушинский.

Режиссером работы является Фархад Мамедли. Вместе с рок-группой в клипе снялся 11-летний ханенде Мурад Набизаде, который добавил неповторимый колорит, исполняя один из куплетов народной песни.

Сюжет клипа рассказывает о любви молодого ханенде к рок-музыке и творчеству группы Döngə. Несмотря на то, что он с малых лет учился в школе мугама, в его душе всегда жила свобода духа и безудержность, присущие рок-музыке. Случайно узнав о предстоящем концерте группы, Мурад решает, что должен попытаться разделить с ними сцену, и отправляется в путь.

Солисты группы Нармин Бехбудова и Фарид Мамедов отметили, что своим проектом попытались проложить мост между славным прошлым и динамичным настоящим Азербайджана.

"С этой песней мы снова доказали, что создавая своего рода мост между прошлым и будущим, наши национальные ценности могут быть переданы молодому поколению в новом стиле", - подчеркнули солисты.

Над образом группы работал иранский дизайнер Фаранак Шанджан.

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