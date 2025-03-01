Всемирный день комплимента с Мурадом Арифом и Saybu (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Хитмейкер Мурад Ариф и рэпер Saybu представили новый клип "Vəssalam", который решили посвятить Всемирному дню комплимента, сообщает Trend Life.

Автор слов и музыки - Рафаэль Тахмаз, режиссер и продюсер - Наиль Наибоглу, miks и masterinq – Эмин Керим, оператор – Руслан Агазаде. Интересно, что на съемочную площадку Мурад Ариф доставил три "Камаза" с песком.

"Комплимент – это прекрасная возможность доставить радость другому человеку. Кстати, это не только проявление доброты к другим, но и способ украшения нашей собственной жизни. Это помогает нам видеть прекрасное в других и наполнять свой мир позитивными эмоциями", - отметил Мурад Ариф.

Всемирный день комплимента (World Compliment Day) отмечается 1 марта с 2001 года, его начали праздновать в Нидерландах.

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